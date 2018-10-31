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Момент жесткой посадки американского F-15 попал на видео

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Момент жесткой посадки американского F-15 попал на видео

Лондон, 31 октября. В Сети опубликовали видеоролик жесткой посадки американского истребителя McDonnell Douglas F-15 Eagle. Видео доступно на Youtube-канале Military World Vids.

На кадрах запечатлено, как самолет совершил несколько скачков по взлетно-посадочной полосе (ВВП) с выпущенным тормозным гаком, а из-под шасси видны искры. 

Сообщается, что инцидент случился на авиационной базе «Лейкенхит» (Lakenheath), расположенной в Британии.

Напомним, F-15 является истребителем четвертого поколения, который был создан ВВС и NASA в 1972 году и передан в эксплуатацию в 1976 году. Самолеты были задействованы в военных действиях на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и Югославии.

Автор: Алексей Громов
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