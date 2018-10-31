Американские ученые раскрыли главную опасность Хеллоуина для детей

Москва, 31 октября. Главная опасность Хеллоуина для детей заключается не в чрезмерном употреблении сладкого, считают американские ученые. По их словам, в канун праздника маленькие жители США особенно часто попадают под машины.

Об этом свидетельствуют результаты статистики американских дорожных служб, передает JAMA Pediatrics. Как уточняют исследователи, День всех святых любят праздновать взрослые, для которых Хеллоуин является поводом выпить.

В результате за рулем на кануне праздника часто оказываются нетрезвые водители, и количество ДТП значительно возрастает. Вечером в Хеллоуин американские автомобилисты в 10 раз чаще сбивают детей, чем в другие дни. Чтобы разрешить проблему, ученые предлагают ограничить движение транспортных средств в местах массовых празднований Дня всех святых.

Ранее сообщалось, что в преддверии Хеллоуина президент США Дональд Трамп появился на обложке журнала New Yorker в образе жуткого клоуна, выходящего из леса.