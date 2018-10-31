«Стоит в пробках и в будущем мечтает пересесть на внедорожник»: составлен портрет типичного водителя России

Москва, 31 октября. Типичным российским водителем является семейный мужчина в возрасте 36 лет и стажем вождения не менее 10 лет. Об этом говорят данные исследования сервиса «Avito.Авто». По словам специалистов, он «стоит в пробках и в будущем мечтает пересесть на внедорожник».

Согласно информации специалистов, по дороге на работу среднестатистический российский водитель попадает в пробки. Он ездит на седане производства «АвтоВАЗа», выпущенного более 10 лет назад. При этом типичный водитель в России меняет машину раз в пять лет и «в будущем мечтает пересесть на внедорожник».

Опрос, проведенный сервисом, показал, что 83% россиян покупали подержанный автомобиль. При этом треть предложений по продаже машин относится к транспортным средствам возрастом более 10 лет. По 25% россиян владеют автомобилем в возрасте 7–10 и 4–6 лет.

10% имеют машины в возрасте от одного до трех лет. Кроме того, 4% ездят на новых машинах возрастом до одного года. Самой популярной в России стала продукция «АвтоВАЗа». На Lada ездят около 14% респондентов, наиболее популярен отечественный производитель у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.

Большинство участников исследования оказались опытными водителями со стажем более 10 лет (63%). Среди мужчин опытных водителей оказалось больше: 69% против 41% среди слабого пола.

Ранее сообщалось, что водителей в России могут разделить на любителей и профессионалов. Законопроект по разделению водителей на любителей и профессионалов должен быть подготовлен в федеральном Минтрансе в самое ближайшее время.

Таким образом в ведомстве хотят разделить всех водителей на тех, кто водит исключительно личные авто, и на тех, кто за «баранкой» зарабатывает себе на жизнь.

Предполагается, что автолюбителей (первая вышеназванная категория) будут обучать в учреждениях дополнительного образования, а не как сейчас – в учреждениях профобразования. Они будут получать подкатегории С1, С1Е, D1, D1E.

Соответственно, для кого вождение – профессия, нужно будет пройти профессиональную подготовку и получить в водительском удостоверении соответствующую отметку. Это, по замыслу разработчиков, сократит аварийность среди перевозчиков.

Впрочем, некоторые эксперты скептически смотрят на такой вариант развития событий. Как прокомментировал изданию инструктор автошколы ДОСААФ РФ Александр Глущак, «такие действия будут влиять не на улучшение дорожной ситуации, а на экономику».