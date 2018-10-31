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Роспотребнадзор назвал число привившихся от гриппа россиян

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Роспотребнадзор назвал число привившихся от гриппа россиян

Москва, 31 октября. Свыше 43,8 млн россиян — 30,3 процента от численности населения — сделали вакцину против гриппа и ОРВИ по состоянию на 29 октября. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

«Вакцинация проводится во всех российских регионах, по состоянию на 29 октября привито более 43,8 млн человек, в том числе за счет денежных средств федерального бюджета», — следует из сообщения ведомства.

Отмечается, что на денежные средства, выделенные за счет других источников. Также сообщается, что по состоянию на 22 октября от гриппа сделали прививки 39,2 млн граждан.

В почти недельный период — с 22 по 28 октября — в общей сложности в стране отмечается низкая заболеваемость ОРВИ, уточнили в Роспотребнадзоре.

Автор: Алексей Громов
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