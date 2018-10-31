 ЦБ РФ лишил лицензии «Международный банк Санкт-Петербурга»



Москва, 31 октября. ЦБ РФ с 31 октября лишил лицензии на осуществление банковских операций «Международый банк Санкт-Петербурга». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте регулятора.

В релизе уточняется, что «дыра» в капитале этой финансовой организации превысила 15,5 млрд рублей.

Известно, что банк является участником системы страхования вкладов​​​. По данным рейтинга РИА Новости, по величине активов этот банк на 1 сентября занимал 115-е место в банковской системе РФ.