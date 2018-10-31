Сирия: Россия намерена возобновить переговоры по Голанам

Дамаск, 31 октября. Директор департамента Голанских высот в правительстве Сирии заявил, что Россия пытается возобновить переговоры по статусу оккупированной Израилем территории.

Как пишет сирийское издание al-Watan, Москва прикладывает усилия по возвращению Голанских высот под контроль Сирийской Арабской Республики. По словам директора департамента Мидхата Салиха, в обозримом будущем он не видит возможности возобновления переговоров с израильской стороной.

При этом он подчеркнул, что «русские друзья» работают над решением этого вопроса. Салих считает, что Москве следует надавить на Израиль для решения этой задачи. Он напомнил, что тема поднималась на встрече с израильским руководством, однако «существенно прорыва не было».

Он добавил, что Россия, вероятно, в ближайшее время будет добиваться решения этой проблемы.