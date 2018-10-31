Совбезе ООН не признает результаты выборов в Донбассе | 31 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Совбезе ООН заявили, что не признают результаты выборов в Донбассе Члены Совета безопасности ООН призвали Россию остановить выборы в Донбассе, заявив, что не признают их результаты. Члены Совбеза ООН, среди которых Великобритания, Франция, Швеция, Польша, Нидерланды, а также примкнувшие к ним Германия, Бельгия и Италия призвали РФ остановить подготовку к выборам в Донбассе, заявляя, что не признают законными их результаты. Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс от лица своих коллег по Совету безопасности призвала мировое сообщество объединиться в противодействии этим «незаконным выборам».

Украинский дипломат Василенко заявил, что необходимо «уничтожить Россию» Украинские политики в преддверии президентских выборов по-прежнему делают ставку на антироссийскую риторику. На днях в Киеве прошел предвыборный форум лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, который запомнится, прежде всего, «пламенным» выступлением дипломата Владимира Василенко. Агитируя за Юлию Тимошенко, украинский дипломат заявил, что цели его страны определяются тем, что Россия, по его мнению, хочет уничтожить Украину на протяжении последних 300 лет, и необходимо исходить их этого положения. «Миссия Украины — уничтожить Россию», — заявил Василенко.

Российские военные передали 900 продуктовых наборов жителям провинций Хама и Дейр-эз-Зор Российские военные передали жителям сирийских провинций Дейр-эз-Зор и Хама 900 продуктовых наборов. Об этом рассказал журналистам руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко. По его словам, российские военные провели две гуманитарные акции за прошедшие сутки. Продукты получили жители населенного пункта Эт-Табия провинции Дейр-эз-Зор и Эль-Хашимия провинции Хама. Общий вес гуманитарной помощи составил 3,9 тонны. Также российский Центр по примирению враждующих сторон раздал свежий хлеб жителям одного из районов города Алеппо.