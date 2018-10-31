«Пытки, похищения, убийства»: эксперт заявил, что на каждого четвертого военного на Украине заведено уголовное дело

Киев, 31 октября. На Украине открыто 43 тысячи уголовных дел против военных, каждый четвертый военнослужащий является фигурантом уголовных производств, заявил член комитета Госдумы России по экономической политике Алексей Журавлев.

По его словам, главный прокурор Украины представил цифры, согласно которым, против украинских военных возбуждено 43 тысячи уголовных дел. Это означает, что каждый четвертый представитель армии Украины может быть причастен к преступлениям.

В эфире телеканала «Россия-1» Журавлев уточнил, что в 23 докладе ООН по правам человека на Украине, который был представлен общественности в сентябре, озвучивались нарушения военнослужащих. Так, 10 из 15 преступлений касаются тяжелых преступлений.

«Пытки, похищения, убийства», — добавил депутат.

Ранее украинский военный эксперт заявил, что состояние вооруженных сил страны сейчас хуже, чем в 2015 году. Он подчеркнул, что военные имеют устаревшие морально и технически образцы вооружения. Кроме того, ВСУ не могут выполнить основные задачи.

Напомним, Следственный комитет Российской Федерации продолжает документировать преступления украинских военнослужащих и офицеров против мирных жителей Донбасса. Только в 2017 году против украинских силовиков было возбуждено более полусотни уголовных дел.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что каждый второй военнослужащий в украинской армии является преступником. Азаров опубликовал запись с выступлением главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, в которой тот приводит неутешительную статистику по совершенным военнослужащими преступлениям.

«Вдумайтесь в эти жуткие цифры, которые привел Матиос. 40 тыс. уголовных преступлений! Да еще учтите, что добрую половину командиры покрыли и скрыли от следствия. Вот и получается, что не каждый четвертый, а каждый второй военнослужащий этой армии является преступником», — написал Азаров.

Политик также отметил, что о грабежах, мародерстве, похищениях и пытках еще много могут рассказать жители Донбасса.

Президент Украины Петр Порошенко называет ВСУ «самой сильной армией в мире», несмотря на то, что войска так до конца и не укомплектованы и используют в бою старую советскую технику.

Подразделения ВСУ на передовой в Донбассе недоукомплектованы на 50%, заявил бывший участник так называемой АТО Тарас Констанчук.

С таким заявлением бывший командир группы карательного батальона «Донбасс» выступил в эфире местного телеканала ZIK. По его данным, киевским силовикам не хватает техники, снаряжения и личных ресурсов. Именно поэтому говорить о каком-либо широкомасштабном наступлении украинской армии на юго-востоке страны просто смешно, уверен он.

По его мнению, если бы киевские власти обладали «политической волей, а не трусливостью или осторожностью», Донбасс давно вернулся бы под контроль Украины.

Напомним, Киев развернул военные действия против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в 2014 году. Обстановка в Донбассе продолжает накаляться, несмотря на достигнутые соглашения по режиму прекращения огня. Подразделения вооруженных сил Украины продолжают обстреливать Донбасс.