В Киргизии задержан пособник воюющих в Сирии террористов



Бишкек, 31 октября. В Киргизии в ходе контртеррористической операции задержан 28-летний местный житель, который помогал боевикам в Сирии. Об этом заявили в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

Уточняется, что операция прошла в Бишкеке. Задержанному 28 лет. При проверке было установлено, что мужчина состоит в подпольной международной группировке, он финансировал и оказывал другую помощь террористам, воюющим на территории Сирии.

По данным ГКНБ, с его помощью террористы получили почти 100 тыс. долларов. Эти деньги были направлены из Киргизии. В настоящее время в отношении преступника возбуждено уголовное дело по статьям «Финансирование террористической деятельности», «Организованная деятельность, направленная на возбуждение национальной, межэтнической, расовой, религиозной или межрегиональной вражды» и «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».