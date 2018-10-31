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Пожар на нефтебазе в Югре локализован

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Пожар на нефтебазе в Югре локализован

Москва, 31 октября. Пожарные локализовали возгорание на нефтебазе в Югре, сообщают в региональном управлении МЧС.

По словам источника в экстренных службах, в результате пожара пострадали два здания – узел учета нефти и административно-бытовой комплекс, однако огонь в них уже потушен, передает РИА Новости.

Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Огонь на нефтебазе в Югре вспыхнул во вторник. Загорелись два резервуара. В результате пожара пострадали два человека, один из них остается в тяжелом состоянии.

Предполагается, что возгорание произошло из-за разгерметизации одного из резервуаров. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать специалисты.

Автор: Василий Котов
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