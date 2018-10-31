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В Мексике рассказали, где Трампу следовало строить стену

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В Мексике рассказали, где Трампу следовало строить стену

Мехико, 31 октября. Если бы американский президент Дональд Трамп действительно хотел предотвратить проникновение мигрантов со всей Центральной Америки в США, то он бы построил стену на границе Мексики и Гватемалы, заявила россиянка Ирина Абумова, живущая в городе Тапачула.

В последние дни по мексиканскому городу идет караван центральноамериканских мигрантов, попадающих в Мексику из Гватемалы. Он направляется в США. Кроме того, в сторону Штатов идет другой поток мигрантов – из Сальвадора. Президент США Дональд Трамп в связи с этим заявил, что военные готовы встретить преступников и «плохих парней», которые есть в составе колонны.

Как пишет РИА Новости, по словам россиянки, обстановка в городе спокойная, местное население старается не реагировать на мигрантов. Они помогают мигрантам и жалеют их.

«Они грустно шутят, что если бы американский лидер действительно не хотел мигрантов со всей Центральной Америки, то он бы возвел стену на границе Мексики и Гватемалы», — подчеркнула Абумова.  

В Мексике рассказали, где Трампу следовало строить стену 

Автор: Алия Садыкова
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