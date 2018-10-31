«Чего бисер перед свиньями метать?»: в Сети ответили Небензе, процитировавшему Пушкина на заседании в ООН

Нью-Йорк, 31 октября. Постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя процитировал стихотворение Александра Пушкина, чтобы осудить коллег по Совету безопасности за самообман касательно ситуации на Украине.

«У великого русского поэта Александра Пушкина есть такие строки: «Ах, обмануть меня не трудно, Я сам обманываться рад». Это про вас, господа», — обратился Небензя к присутствующим.

Этими строками дипломат объяснил, почему на Западе оправдывают различные действия киевского руководства и предпочитают игнорировать марши нацистов в Киеве.

После этого Небензя снова обратился к цитатам, но уже прибегнул к фольклору.

«У нас есть такая поговорка: «спички детям не игрушка». Сегодня эти «дети» ходят по Киеву с факельными шествиями и нацистскими лозунгами и в числе националистических добровольческих батальонов воюют в Донбассе», — подчеркнул он.

При этом Небензя отметил, что Запад не хочет этого замечать.

Пользователи Сети согласились с постпредом России при ООН, но выразили уверенность в том, что на Западе не поймут ни фактов российской стороны, ни стихов.

«А на Западе-то хоть Пушкина знают… Им все — божья роса», — написал пользователь Юра Титов.

Участник обсуждения Николай Кружков предложил другое стихотворение великого классика, отметив, что поэма «Цыганы» подходит как нельзя кстати.

«И ваши сени кочевые в пустынях не спаслись от бед, и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет», — написал он.

Российские пользователи уверены, что все доводы Небензи тщетны, поскольку на Западе просто не хотят мыслить здраво.

«Есть другая поговорка — чего бисер перед свиньями метать?» — указал еще один участник дискуссии.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военные действия против ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале того же года. Согласно последним данным ООН, жертвами конфликта на юго-востоке Украины стали более 10 тыс. человек. Ситуацию пытаются решить также на минской площадке, но Киев систематически нарушает все достигнутые договоренности.