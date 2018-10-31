«Пахать и пахать на эти МВФы»: депутат Рады заявил о катастрофической ситуации на Украине

Киев, 31 октября. Экономика Украины находится в катастрофической ситуации, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По его мнению, во всем виноваты гигантские долги страны. Теперь все украинцы, их дети и внуки до конца жизни будут пахать на МВФ, предупредил политик.

С таким пугающим для населения прогнозом депутат выступил в эфире местного телеканала 112.ua.

«Дорогие украинцы, сегодня ситуация практически в экономике катастрофическая», — посетовал Рабинович.

Он напомнил, что по данным на конец августа внешний долг Украины составлял 47,5 млрд долларов, а совокупный внешнего и внутреннего долга приблизился к 75 млрд долларов. Благодаря такой политике Киева, в проекте бюджета на следующий год главная статья расходов стало обслуживание внешнего долга.

«Это значит, что мы с вами, наши дети и внуки заложены вот в эти бюджеты, и мы должны пахать и пахать на эти МВФы», — возмутился он.

Подчеркнув, что в это время у «этих ста человек» будут расти зарплаты и их доходы будут «космическими какими-то». Рабинович с негодованием отметил, что недавнее резкое увеличение тарифов на газ также было сделано намеренно, а Киев объяснил это необходимостью получить новый транш от МВФ.

Ситуация в украинской экономике, по словам парламентария, после событий 2014 года (госпереворота в стране. – Прим. ФАН) находится в упадке: крупнейшие заводы остановились, развитие ключевых отраслей замерло. При этом Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, а в итоге это только бьет по населению, ведь зарплаты и пенсии никто не увеличивает, а вот тарифы ЖКХ только продолжают расти. Кроме того, как отметил он, подливает масла в огонь и запредельная коррупция, рост теневого сектора экономики, решения Киева разорвать экономические связи с Москвой, а также той политики, которую правительство Порошенко проводит в Донбассе.

Отметим, что Рабинович не единственный украинский политик, который с негодованием обвинил действующие киевские власти в кризисе в стране. Ранее экс-президент Украины Виктор Ющенко также указал на то, что Киеву крайне важно наладить отношения с Россией, ведь именно эта страна, которую Порошенко на законодательном уровне записал в «государства-агрессоры», всегда была главным партнером Украины, и решение прекратить сотрудничество под предлогом «защиты национальных интересов» лишь усугубило ее тяжелейшее положение и способствовало дальнейшему упадку.

Ющенко отметил, что Порошенко пытается убеждать украинцев в том, что в стране все обязательно наладится, как только она попадет в Евросоюз, резко наступит светлое европейское будущее. В качестве главного достижения он неустанно напоминает о торговой евроассоциации и безвизовом режиме. Но украинцы энтузиазма гаранта государства не разделяют, поскольку, как они сами признаются в соцсетях, денег ездить в Европу у них нет, а продукция Украины европейским государствам оказалась не нужна.

По официальным данным, с 2013-го до начала 2018 года отношение госдолга к внутреннему валовому продукту Украины (ВВП) выросло почти вдвое: с 36,6 до 71,8 процента.