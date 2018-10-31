СК проверяет сообщения о падении двух девушек при попытке сделать селфи в ТЦ Москвы

Москва, 31 октября. Следователи в Москве начали доследственную проверку после падения двух девушек в торговом центре на севере российской столицы. Об этом говорится в сообщении главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

Ранее сообщалось, что две девушки получили травмы при падении с высоты с четвертого этажа в одном из торговых центров. Инцидент произошел в ТЦ на Хорошевском шоссе.

Информация в полицию поступила в 20.30. Говорилось о двух девушках, получивших травмы различной степени тяжести и госпитализированных в лечебные учреждения Москвы. Как писали СМИ, девушки пострадали, когда делали селфи. Одна из них прыгнула с перил фудкорта на четвертом этаже. Она приземлилась на другую девушку. По данным изданий, пациентки находятся в тяжелом состоянии.