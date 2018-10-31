Есть, куда расти: DPA сообщило о проблемах с военной техникой Бундесвера

Берлин, 31 октября. Только третья часть поступившей в минувшем году на вооружение Бундесвера военной техники формально исправна. Об этом передает информационное агентство DPA.

В распоряжении издания оказался ответ парламентского статс-секретаря военного ведомства Германии Петера Таубера на запрос депутата Бундестага от Левой партии Матиаса Хена. Согласно имеющемуся документу, из 97 поставленных немецкой армии в прошлом году боевых машин могут использоваться только 38 единиц, что составляет 39% от общего числа.

В настоящее время главная задача Бундесвера — увеличить данный показатель хотя бы до 70%.

«Мы по-прежнему полагаем, что промышленность должна как можно скорее достичь намеченных показателей», — следует из документа.

Отмечается, что больше всего вопросов у оборонного ведомства вызывают БМП «Пума» (Puma) и военно-транспортные самолеты Airbus A400M. В вопросе их качества, по данным Минобороны страны, «все еще есть, куда расти».

К примеру, из 71 поставленной в минувшем году Бундесверу «Пумы» только 27 штук готовы к бою, а из восьми указанных самолетов A400M — четыре. Что касается четырех истребителей Eurofighter, то боеспособен лишь один. С вертолетами дела обстоят еще хуже: из семи поступивших в войска боевых машин Eurocopter Tiger можно использовать только две.

Стоит отметить, что в текущем году немецкие политики и представители военного ведомства ФРГ неоднократно высказывали переживания из-за дефицита вооружения и экипировки в немецкой армии. Так, в середине февраля немецкие СМИ сообщили о нюансах доклада Минобороны, в котором говорилось, что вооруженным силам не хватает даже бронежилетов и зимней одежды.