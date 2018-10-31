Возрожденная марка Hispano Suiza представит в Женеве электрокар

Москва, 31 октября. Весной 2019 года на Женевском автосалоне возрожденная марка Hispano Suiza представит новую модель. Как отметили в компании, дебют электрокара приурочат к 119-летию создания прототипа первого в мире электромобиля, не вышедшего в серийное производство.

На данный момент о новинке ничего неизвестно. Тизер говорит о том, что это будет купе. При этом разработчики обещают представить машину в ретро-стиле с хорошей аэродинамикой.

Президент компании Мигель Суке Матеу рассказал, что он намерен воплотить мечту прадеда, который планировал выпускать в Барселоне электрический спорткар.

Напомним, фирма Hispano Suiza работала с 1904 по 1968 год. Она выпускала автомобили с четырехцилиндровыми двигателями рабочим объемом 3,8 и 7,4 литра. В 1910 году была выпущена одна из самых успешных моделей — Alfonso.