Эксперт рассказал о пользе ноябрьских праздников для россиян

Москва, 31 октября. Дополнительный выходной день в ноябре полезен для россиян, заявил доктор медицинских наук, профессор, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов.

Он напомнил, что следующая рабочая неделя будет короткой, потому что предстоящие выходные для россиян продлятся три дня. Жители России будут отдыхать с субботы по понедельник, с 3 по 5 ноября. Так как в 2018 году День народного единства – 4 ноября – приходится на воскресенье, следующий за ним день считается выходным.

Как объяснил «Российской газете» эксперт, ноябрьские праздники совпадают с климатическим межсезонным переходным периодом. В это время организм человека должен адаптироваться к изменяющимся погодным условиям. При этом в начале ноября больные хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой или бронхолегочной системы, опорно-двигательного аппарата наблюдают обострения. В таких условиях длительные ноябрьские праздники положительно влияют на состояние здоровья. Они помогают людям подготовиться к холодному сезону. Мамедов рекомендовал россиянам в течение трех дней освободить себя от физической и умственной нагрузки, гулять на воздухе, встретиться с близкими, заняться спортом.