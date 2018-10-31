В Германии объяснили, почему РФ будет рада уходу Меркель из политики

Берлин, 31 октября. Сообщения о том, что канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшем будущем уйдет из политики, во всем мире восприняли с тревогой, и только в России этому рады. Об этом пишет журналист немецкого издания Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршал.

Он отметил, что Меркель пользуется большой популярностью по всей планете, а Германию все считают надежным партнером при урегулировании различных ситуаций и конфликтов. Кроме того, Германия — четвертая по размеру экономика в мире и ведущее государство в Европейском союзе. Все действия немецких властей отражаются на соседях по ЕС.

По словам журналиста, завершение политической карьеры канцлера переживают именно с чувством тревоги, поскольку Германия всегда была страной с гарантией и стабильностью.

Меркель может успокоить и положительно повлиять на разгневанных политиков, указал фон Маршал. Однако автор материала также обратил внимание, что единственной страной, которая будет рада уходу немецкого канцлера, станет Россия, так как Меркель объединяла всю Европу в вопросе антироссийских ограничений.

«Она олицетворяет договоренности, достигнутые на минских переговорах и на других встречах и саммитах», — объяснил журналист, почему Москве выгоден уход Меркель.

Напомним, Меркель, которая возглавляет правительство Германии в течение 13 лет — с 2005 года, в минувший понедельник, 29 октября, заявила, что не намерена претендовать на пост канцлера в 2021 году. Помимо этого, она не планирует бороться за место в бундестаге.