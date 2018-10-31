Американец смотрел порно на работе и заразил вирусом все компьютеры

Вашингтон, 31 октября. Сотрудник Геологической службы Соединенных Штатов Америки в Южной Дакоте случайно заразил корпоративную сеть вирусом.

Как пишет TechCrunch, выяснилось, что мужчина заразил все компьютеры вирусом. Внутренне расследование показало, что сотрудник офиса всего открыл около тысячи страниц порносайтов. Мужчина случайно заразил свой компьютер опасным вирусом, который затем перешел на другие устройства.

На инцидент обратили особое внимание, так как он произошел на государственном предприятии. При этом специалисты уточнили, что поступок сотрудника никак не навредил национальной безопасности. Кроме того, американец нарушил еще одно правило внутреннего распорядка. Он использовал на работе свой ноутбук, что было запрещено. После происшествия Геологическая служба США проведет инструктаж для своих сотрудников, где еще раз напомнит об уставе и правилах внутри коллектива.