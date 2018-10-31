Российский бизнесмен объяснил, как помирить Москву и Вашингтон

Москва, 31 октября. Бизнесмен, совладелец британской газеты The Independent Александр Лебедев рассказал, почему миру необходим альянс между Россией и США.

В своей статье, опубликованной в The Independent, он объяснил, как страны могут достичь мира с помощью Украины. Бизнесмен уточнил, что в ухудшении российско-китайских отношений вина лежит на США. По его словам, Вашингтон усиливает давление на Пекин при помощи санкций.

Кроме того, американская сторона обостряет конфликт в Сирии, недавно президент США Дональд Трамп заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Эти действия, по мнению предпринимателя, вынуждают Москву искать другого союзника, и Россия нашла его в Китае.

Лебедев подчеркнул, что Россия не представляет угрозу США. По его мнению, центр всей геополитики сосредоточен в Тихом океане, который играет для мира такую же роль, как Средиземное море в древности. Он назвал главным игроком в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а, следовательно, во всем мире, Китай. Лебедев подчеркнул, что Вашингтон должен понять, что РФ является для него союзником.