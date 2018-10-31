Опрос: ответственность россиян за происходящее в стране резко возросла



Москва, 31 октября. Россияне почувствовали больше ответственности за происходящее в стране‍. Об этом свидетельствуют данные последнего соцопроса «Левада-центра». Согласно результатам исследования, за последний год число тех, кто ощутил ответственность за происходящее в РФ выросла в три раза – с 9 до 28%.

Уточняется, что увеличилось и число респондентов, заявивших о том, что они стали острее чувствовать ответственность за происходящее в родном городе. Теперь таковых 32%, а в минувшем году было 14%. На 1%выросла и доля россиян, осознающих ответственность за обустройство своей семьи (92% против 91% в 2017 году), уточняет Infox.

Социологи отметили, что выросло и число россиян, которые стали верить, что могут влиять на внутреннюю политику в стране — с 5 до 10% (в городе рост составил с 9 до 16%. — Прим. ФАН).

Сотрудник центра Карина Пипия в комментарии газете «Ведомости» заявила, что причиной стали реформы, затрагивающие интересы большинства граждан. Кроме того, как отметила она, на рост гражданской ответственности повлияли такие позитивные факторы, как солидарность и кооперация по доброй воле.