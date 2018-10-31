Эксперты рассказали о перспективах отказа от доллара для России

Москва, 31 августа. Экономисты спрогнозировали последствия отказа от доллара для России.

Как считает профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин, главная цель пока еще вероятного отказа от доллара «не в том, чтобы навредить населению, которое держит депозиты в долларах или наличные».

«Это реакция на то, что с помощью доллара российской экономике могут нанести вред. Наверное, план заключается в том, чтобы защититься или уменьшить ущерб, если вдруг что-нибудь запретят», — пояснил Вьюгин.

При этом экономисты считают, что дедолларизация может в первую очередь затронуть крупные города, поскольку именно в них находятся в обращении бумажные доллары, которых, согласно оценкам, накопилось в России около 80 миллиардов.

«Все страны дедолларизовывались после периодов сильной инфляции. Рецепт один — стабилизация национальной валюты, рост экономики, привлекательность банковской системы», — в свою очередь заявил главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

При этом считают эксперты, для населения риски носят в основном лишь теоретический характер из-за сложности и потенциальной невыгодности процесса изменения гражданского оборота доллара.

«К концу 2020-х годов мы должны увидеть меньшую долю доллара в глобальном финансовом обороте, так же как и меньшую долю экономики США. Это естественный ход событий», — цитируют «Известия» доктора экономических наук Якова Миркина

Напомним, что ранее некоторые СМИ сообщили, что правительство якобы разрабатывает проект по дедолларизации экономики. В пресс-службе кабмина заявили, что вопрос снижения зависимости экономики от доллара прорабатывается.