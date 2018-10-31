Россияне рассказали о любимых праздниках

Москва, 31 октября. Самыми любимыми праздниками жители России назвали Новый год и День Победы.

Новый год и День Победы жители России отмечают охотнее всего — об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как сообщает ВЦИОМ, Новый год и девятое мая празднуют 96% и 95% россиян соответственно. На третьей и четвертой позиции в списке самых отмечаемых праздников в стране — Международный женский день и День защитника отечества.

Далее в списке — православные праздники. Так, Пасху отмечают 82% опрошенных, а Рождество — 77%. Замыкают топ-10 любимых праздников в порядке снижения популярности у россиян: 1 мая, День России, День народного единства и День святого Валентина.

Последний, к слову, стал единственным из иностранных праздников, уверенно прижившихся в России. Так, практически никто из опрошенных не выделяет в череде будних дней День святого Патрика, китайский Новый год или Хэллоуин.

Опрос свидетельствует и о том, что жители провинции отмечают праздники охотнее, чем петербуржцы и москвичи. Так, 8 марта празднует 91% опрошенных жителей городов России с населением от 500 до 950 тыс человек, тогда как в Москве — лишь 85% респондентов.

Отметим, опрос ВЦИОМ проводился 28 октября среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Количество респондентов составило 1600 человек, погрешность не превышает 2,5%.