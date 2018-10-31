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Сирия: представители ВС РФ и ООН проверили разрушенные посты на Голанах

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Сирия: представители ВС РФ и ООН проверили разрушенные посты на Голанах

Дамаск, 31 октября. Инспекцию постов в демилитаризированной зоне в районе Голанских высот провели российские военные и представители ООН.

Как рассказал представитель российских вооруженных сил в Сирии Артур Титаренко, цель инспекции – восстановление разрушенные постов. К слову, большая часть из них повреждена со стороны сирийской границы.

«При проведении совместного патрулирования с миссией ООН мы посетили многие посты, которые они собирались представить к восстановлению. Практически все посты разбиты и разграблены», — констатировал военный.

Один из проинспектированных постов – пост №85, который сохранился относительно хорошо, террористов отсюда удалось выбить недавно. Добавим, что процесс восстановления постов ООН в демилитаризированной зоне начнется с января 2019 года.

Автор: Константин Терехов
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