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Украинская армия снова нарушила перемирие в ЛНР

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Украинская армия снова нарушила перемирие в ЛНР

Луганск, 31 октября. За последние сутки украинская артиллерия четыре раза обстреляла населенные пункты ЛНР.

Украинская артиллерия в течение последних суток четырежды обстреливала позиции Народной милиции Луганской народной республики — об этом сообщают в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам со стороны Украины подверглись сразу несколько населенных пунктов: поселок городского типа Донецкий, села Желобок, Лозовое и Логвиново. По данным представителей ЛНР, огонь велся из минометов, гранатометов, а также стрелкового оружия, в том числе, крупнокалиберного.

Напомним, договоренность о прекращении огня на Донбассе была достигнута в конце августа текущего года в Минске, однако, обстрелы продолжаются. Накануне представитель ЛНР Андрей Марочко заявил, что в ЛНР ожидают провокаций со стороны ВСУ в период проведения выборов на Донбассе.

Автор: Виталий Рыжков
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