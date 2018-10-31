Наоми Уоттс снимется в приквеле «Игры престолов»

Москва, 31 октября. Английская актриса Наоми Уоттс получила роль в сериале, который станет приквелом к «Игре престолов».

Правда, кого именного сыграет кинодива, пока не сообщается. Известно, что персонаж Уоттс – «харизматичная светская львица с темным прошлым». При этом героиня – далеко не главный персонаж ленты.

Как сообщает портал Deadline, пока еще безымянный проект будет рассказывать о событиях, которые будут развиваться за несколько тысячелетий до действия «Игры престолов». В картине будут раскрыты некоторые секреты Вестероса, а также тайна происхождения белых ходоков.

В основе проекта — сценарий, который написал Джордж Р.Р. Мартин в сотрудничестве с Джейн Голдман, разработавшей сюжет. Голдман станет шоураннером проекта, а также исполнительным продюсером наряду с Мартином, информирует телеканал 360.