В Минэкономразвития РФ проверят воздействие законов на бизнес

Москва, 31 октября. В 2019 году в Минэкономразвития РФ проверят 20 действующих российских законов с целью их изменения или отмены.

В Минэкономразвития РФ планируют проверить воздействие российского законодательства на бизнес. В будущем году проверки коснутся 20 действующих законов, после чего будет принято решение о необходимости их модернизации или отмены.

В министерстве для оценки фактического воздействия (ОВФ) выбрали наиболее важные для деловой среды нормативные правовые акты. Как сообщает РБК, в ближайшее время проект по ОВФ будет вынесен на рассмотрение правительственной подкомиссей, которую возглавляет министр экономического развития России Максим Орешкин.

По словам экспертов, проведение ОВФ вызвано различиями в позициях законодательной власти и реального сектора экономики.

«Сейчас разработчик закона говорит правительству, что у него в отрасли все хорошо, а бизнес говорит, что все плохо. Объективной оценки нет», — отмечает источник РБК в финансово-экономическом блоке правительства.

Как ожидается, один из важнейших для бизнеса законов, которые будут подвергнуты оценке — закон о торговле в редакции от 2016 года. Поправки, принятые два года назад, ограничили размер бонусов и вознаграждения ритейлеров. Как сообщали ранее «Известия», отмена маркетинговых услуг, которые магазины оказывают поставщикам, привела к сужению ассортимента в крупнейших федеральных сетях страны.

Кроме того, в Минэкономразвития планируют оценить закон о регулировании продаж алкогольной продукции. Напомним, в данный момент региональные власти имеют право на местах вводить ограничения продаж алкоголя в дополнение к тем, что существуют на федеральном уровне. По мнению ряда экспертов, это приводят не к снижению потребления алкогольной продукции, а к дополнительным издержкам для бизнеса.

Отметим, экспертиза, подобная той, что запланировали в Минэкономразвития, не проводилась в России с 2012 года.