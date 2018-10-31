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Рэпер Уэст заявил, что его использовали в политических целях

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Рэпер Уэст заявил, что его использовали в политических целях

Вашингтон, 31 октября. Американский рэпер Канье Уэст заявил, что его использовали в политических целях.

Размышлениями на тему музыкант поделился с подписчиками в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twiiter, добавив, что после всего произошедшего намерен дистанцироваться от политики.

«Мои глаза открылись, и я осознал, что меня использовали для распространения идей, в которые я не верю. Я дистанцируюсь от политики и полностью сфокусируюсь на творческом процессе», — написал рэпер.

При этом речь идет не о поддержке со стороны музыканта действующего американского президента Дональда Трампа, чьим ярым сторонником является Канье Уэст, и с кем он встречался в Белом доме.

Канье Уэст имел в виду кампанию Blexit (black exit from Democratic Party), призывающую афроамериканцев покинуть Демократическую партию. Об этом сам рэпер написал в следующем посте, сообщает телеканал 360.

Автор: Константин Терехов
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