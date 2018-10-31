Найден фюзеляж потерпевшего крушение у берегов Индонезии самолета

Джакарта, 31 октября. По предварительными данным в Яванском море найден фюзеляж потерпевшего крушение самолета Boeing-737.

С заявлением на тему в среду утром перед журналистами выступил главнокомандующий вооруженных сил Индонезии Хади Тчахджанто, добавив, что уже определено место, где может находиться корпус воздушного судна.

«Сегодня утром был получен доклад об обнаружении яркого пятна, которое, предположительно, является фюзеляжем лайнера», — цитирует высокопоставленного военного портал Detik.

Как напоминает телеканал 360, самолет Boeing-737 авиакомпании Lion Air потерпел крушение через 13 минут после вылета из Джакарты. Спасатели признают, что все находившиеся на борту 189 человек погибли.