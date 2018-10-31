«Яндекс» запланировал структурные преобразования

Москва, 31 октября. Компания «Яндекс» защитится от возможных поглощений, преобразовав свою акционерную структуру.

В компании «Яндекс» анонсировали изменения в акционерной структуре, которые позволят защититься от возможных поглощений. С этой целью «Яндекс» планирует учредить специальный фонд, в который войдут топ-менеджеры с исключительно российским гражданством.

Предполагается, что вновь учрежденный фонд получит 60% голосующих прав, а контролировать его будут основатель «Яндекса» Аркадий Волож и до 12 российских топ-менеджеров.

Как сообщает «Коммерсантъ», для реализации этих планов будут выпущены акции класса «Б-1», 80% которых будут принадлежать Воложу. Эти акции будут лишены экономических прав, но дадут право голоса.

Для реорганизации существующей акционерной системы «Яндексу» потребуется одобрение 75% акционеров, в том числе, Сбербанка как держателя «золотой акции».

Ранее стало известно, что Сбербанк планирует приобрести пакет в 30% акций «Яндекса». Сделка уже одобрена Федеральной антимонопольной службой, а эксперты подчеркивают, что ее реализация станет успехом для всех проектов IT-компании.

Отметим, на фоне появления информации о планах Сбербанка заключить сделку с «Яндексом» акции компании упали более чем на 20%, в связи с чем зарубежные акционеры начали от них избавляться. По мнению аналитиков, это временное падение, и после заключения сделки со Сбербанком акции снова повысятся в цене.

Напомним, сегодня крупнейшими держателями значительного количества акций «Яндекса» являются американские и европейские фонды: Wellington Management Group LLC, Capital Research Global Investors, Oppenheimerfunds, Inc., Carmignac Geston, и другие — всего более 330. Выход компании из-под западного влияния, как считают специалисты, важен с точки зрения национальной безопасности



