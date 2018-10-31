Стало известно, куда могут быть трудоустроены бывшие российские губернаторы 

Москва, 31 октября. Ушедшим минувшей осенью со своих постов губернаторам подготовлены новые места работы.

В том числе об этом шла речь на встрече президента России Владимира Путина с уже бывшими главами российских регионов, которая состоялась накануне в Кремле, сообщают «Известия».

По данным источника издания, к примеру бывший губернатор Владимирской области Светлана Орлова может стать аудитором Счетной палаты РФ, а экс-глава Астраханской области Александр Жилкин может устроиться в одну из «дочек» «Газпрома» или «Лукойла».

Бывший губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт может войти в Военно-промышленную комиссию, экс-глава Магадана Владимир Печеный — в «РусГидро», а бывший глава Башкортостана Рустэм Хамитов займет пост председателя совета директоров «Башнефти».

Кроме того, некоторые из бывших региональных лидеров могут претендовать на места в верхней палате российского парламента. В частности, сенаторами в самом ближайшем будущем могут стать Наталья Жданова (экс-руководитель Забайкалья), Олег Королев (бывший губернатор Липецкой области) и Александр Михайлов (экс-глава Курской области).