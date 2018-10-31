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Стало известно, куда могут быть трудоустроены бывшие российские губернаторы

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Стало известно, куда могут быть трудоустроены бывшие российские губернаторы

Москва, 31 октября. Ушедшим минувшей осенью со своих постов губернаторам подготовлены новые места работы.

В том числе об этом шла речь на встрече президента России Владимира Путина с уже бывшими главами российских регионов, которая состоялась накануне в Кремле, сообщают «Известия».

Стало известно, куда могут быть трудоустроены бывшие российские губернаторы

По данным источника издания, к примеру бывший губернатор Владимирской области Светлана Орлова может стать аудитором Счетной палаты РФ, а  экс-глава Астраханской области Александр Жилкин может устроиться в одну из «дочек» «Газпрома» или «Лукойла».

Бывший губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт может войти в Военно-промышленную комиссию, экс-глава Магадана Владимир Печеный — в «РусГидро», а бывший глава Башкортостана Рустэм Хамитов займет пост председателя совета директоров «Башнефти».

Стало известно, куда могут быть трудоустроены бывшие российские губернаторы

Кроме того, некоторые из бывших региональных лидеров могут претендовать на места в верхней палате российского парламента. В частности, сенаторами в самом ближайшем будущем могут стать Наталья Жданова (экс-руководитель Забайкалья), Олег Королев (бывший губернатор Липецкой области) и Александр Михайлов (экс-глава Курской области).

«Это стимулирует отставников помогать врио эффективнее работать в регионе и набирать рейтинг для успешного избрания. Также это нейтрализует возможные потенциальные конфликты между прошлыми и нынешними управленцам», — оценил сенаторские перспективы некоторых бывших руководителей регионов политтехнолог Дмитрий Фетисов.

Стало известно, куда могут быть трудоустроены бывшие российские губернаторы 

Автор: Константин Терехов
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