Украинский дипломат заявил, что Россия якобы поставляет оружие в Донбасс из Крыма

Нью-Йорк, 31 октября. Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко рассказал, что Россия якобы поставляет оружие в Донбасс из Крыма.

С громким, однако, бездоказательным заявлением на тему украинский дипломат выступил накануне во время открытого заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

«Россия использует Азовское море как дополнительный канал для обеспечения своих сил на Донбассе оружием с территории Крыма», — буквально следующее сказал украинский дипломат.

Впрочем, это далеко не все заявления постпреда Украины в международной организации. По его мнению, Российская Федерация мечтает создать в Азовском море так называемый «Крымский коридор».

«Угроза морского нападения из Азовского направления в случае крупномасштабного военного противостояния остается источником дестабилизации безопасности в Донецкой области», — продолжил нести с высокой трибуны Ельченко.

Азов для России, по мнению украинского дипломата – ни много, ни мало «еще один театр военных действий», при помощи которого Москва якобы ведет экономическую и торговую войну против Киева.

Досталось от Владимира Ельченко и Крымскому мосту, который, по мнению представителя Украины в ООН, создает «барьеры для международной навигации».

«Высота моста над морем составляет всего 35 метров, и под ним могут пройти суда с осадкой менее 33 метров и длиной менее 160 метров. В результате суда Panamax и много судов Handymax теперь не могут проходить через Керченский пролив», — констатировал дипломат.

При этом, как стало модно на Украине и ряде государств Запада, обвинения в сторону России никаким фактами подтверждены не были. По традиции мир просто должен верить всему сказанному без каких-либо доказательств.