Рыбаки с «Норда» не признали гражданство Украины — адвокат

Симферополь, 31 октября. Члены экипажа крымского судна «Норд», незаконно удерживавшиеся на Украине, вернулись в Крым как граждане Российской Федерации.

Экипаж сейнера «Норд», члены которого незаконно удерживались на Украине с марта текущего года, благополучно вернулись в Россию как граждане РФ, не признав украинское гражданство. Об этом во вторник заявил Максим Могильницкий, руководитель адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры», представляющего интересы моряков.

«Рыбаки с «Норда» не признали гражданство Украины», — подчеркнул адвокат.

Как отметил адвокат, Украина трижды препятствовала возвращению на родину членов российского экипажа, предъявляя им в качестве условия признание украинского гражданства и предъявление украинских паспортов. Впрочем, погранслужбе так и не удалось доказать в суде, что моряки с «Норда» являются гражданами Украины.

«На руках у моряков были только российские паспорта. Ответ на вопрос о том, по каким же документам они пересекли границу, очевиден», — сообщил Могильницкий на своей странице в Facebook.

Адвокат заявил, что ни один из членов экипажа «Норда» не совершал никаких преступлений на территории Украины.

«Получается, что граждан другого государства взяли, по сути дела, в заложники и силой удерживали на территории Украины в качестве обменного фонда. Удерживали до тех пор, пока не подвернулся вариант для обмена», — отмечает Могильницкий.

Напомним, крымский сейнер «Норд» был задержан погранслужбой Украины в Азовском море в марте нынешнего года. Судно было отконвоировано в Бердянск. Как сообщала ранее газета «Аргументы и факты», у членов экипажа изъяли паспорта граждан России и всю судовую документацию. Представители украинских властей заявили, что не признают данных документов, так как они были выданы в «оккупированном Крыму».

Позднее двое из экипажа «Норда» смогли вернуться в Россию через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.

Накануне россиян обменяли на украинских рыбаков, арестованных в мае текущего года за незаконную добычу водных ресурсов в Азовском море. В данный момент моряки с «Норда» уже вернулись в Крым.

Между тем, капитан «Норда» Владимир Горбенко продолжает оставаться на Украине, где против него возбудили уголовное дело. Горбенко обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Капитану грозит до пяти лет лишения свободы.