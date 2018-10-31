Порошенко назначил нового руководителя Киевской области

Киев, 31 октября. Президент Украины Петр Порошенко назначил нового главу Киевской областной государственной администрации.

Как следует из указа, размещенного на сайте украинского президента накануне, с 30 октября 2018 года должность главы администрации Киевской области занимает Александр Терещук.

На представлении нового губернатора правительству области, Порошенко заявил, что «приоритетной задачей для руководителя Киевской области будет монетизация субсидий на оплату за услуги ЖКХ».

Кроме того, президент Украины отметил, что «нельзя допустить популистских обещаний понизить тарифы». Добавим, что ранее Терещук работал заместителем главы Одесской области.