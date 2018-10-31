Политолог рассказал, почему Украина проиграла гражданскую войну

Москва, 31 октября. Политолог Ростислав Ищенко рассказал, почему Украина проиграла гражданскую войну.

Размышлениями на тему эксперт поделился в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». По словам Ищенко, Киев проиграл в Донбассе, потому что в течение почти пяти лет, применяя вооружение, не смог вернуть под контроль народные республики.

«Если государство не в состоянии в течение пяти лет с применением всех своих вооруженных сил установить контроль над третью одного региона и третью другого региона, значит, это государство свою гражданскую войну уже проиграло», — констатировал политолог.

Ищенко также заявил, что «историю пишут победители, и судить будут победители побежденных». Кроме того эксперт напомнил о том, что именно власть несет ответственность за все, что происходит на ее территории.

«В соответствии с международным правом государственная власть несет ответственность за все, что происходит на ее территории. Поэтому, когда вы говорите, что на Донбассе «живут украинцы, и это украинская территория», то Киев отвечает за то, что происходит в Донецке и Луганске», — резюмировал Ростислав Ищенко.

Напомним, что накануне лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что после победы на выборах президента Украины добьется от России «компенсации убытков за утрату» Крыма и Донбасса. Как считает депутат народного совета ДНР Марина Жейнова, такое заявление необходимо экс-премьеру Украины для повышения рейтинга.