Украинский дипломат Василенко заявил, что необходимо «уничтожить Россию»

Киев, 31 октября. Украинский дипломат Анатолий Василенко «прошелся по России» на предвыборном форуме лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Украинские политики в преддверии президентских выборов по-прежнему делают ставку на антироссийскую риторику. На днях в Киеве прошел предвыборный форум лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, который запомнится, прежде всего, «пламенным» выступлением дипломата Анатолия Василенко.

Напомним, Василенко известен тем, что при президенте Викторе Ющенко курировал судебный процесс с Румынией, в результате которого Украина потеряла часть континентального шельфа в районе острова Змеиный.

Агитируя за Юлию Тимошенко, украинский дипломат заявил, что цели его страны определяются тем, что Россия, по его мнению, хочет уничтожить Украину на протяжении последних 300 лет, и необходимо исходить их этого положения.

«Миссия Украины — уничтожить Россию», — заявил Василенко.

Исходя из этого положения, дипломат и предлагает выстраивать внешнюю политику Украины в случае победы Тимошенко на президентских выборах.

«Надеюсь, что победителем будет Украина. В свое время украинская элита сделала очень много для становления этой империи, и теперь историческая миссия украинской элиты – разрушить эту империю», — сказал Василенко.

Напомним, ранее сама Тимошенко заявила, что в случае избрания на пост президента Украины она потребует от России компенсации убытков, которые Киев якобы понес в результате потери Крыма и Донбасса. По словам лидера партии «Батькивщина», сумма компенсации может достигать 100 млрд евро.

В Совете Федерации России назвали слова Тимошенко сигналом к началу предвыборной гонки. Как отметил член Комитета по международным делам верхней палаты парламента РФ Олег Морозов, любые заявления на Украине в предвыборный период «надо делить на 10».

Напомним, также в списке предвыборных обещаний Юлии Тимошенко планы по проведению референдума о вступлении Украины в НАТО, снижение цен на газ для населения и даже реформирование ООН, которая «не прошла испытание Россией».

Выборы президента на Украине должны состояться 31 марта 2019 года. Согласно опросам, проведенным социологической группой «Рейтинг», симпатии жителей Украины этой осенью на стороне Тимошенко — за нее готовы проголосовать 13,2% опрошенных, тогда как действующий президент Порошенко набрал всего 6,8% голосов респондентов.