Через шесть лет могут состояться первые в истории роды в космосе

Вашингтон, 31 октября. Первые в истории человечества роды в космосе могут состояться в 2024 году.

В настоящий момент специалисты компании SpaceLife Origin ведут подготовку к эксперименту, а также ищут женщин-добровольцев, которые согласятся родить ребенка на орбите Земли.

Кроме того в ходе подготовки к эксперименту, ориентировочно в 2021 году в космос будет запущен инкубатор для эмбрионов, в который поместят человеческую сперму и яйцеклетки.

На орбите яйцеклетки будут оплодотворены, и начнется процесс развития эмбриона. После этого аппарат вернется на Землю, где оплодотворенные яйцеклетки искусственно введут в полость матки.

«Если человечество хочет стать многопланетным видом, необходимо понять, как размножаться в космосе», — цитирует портал Globe Newswire основателя компании Киса Малдера.

Как сообщает телеканал 360, во время миссии женщина родит в 400 км над Землей в сопровождении обученных медиков. К слову, проект обещает быть затратным, однако, как считают специалисты, оно того стоит.