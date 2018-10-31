Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Через шесть лет могут состояться первые в истории роды в космосе

47
0 Оставить комментарий

Через шесть лет могут состояться первые в истории роды в космосе

Вашингтон, 31 октября. Первые в истории человечества роды в космосе могут состояться в 2024 году.

В настоящий момент специалисты компании SpaceLife Origin ведут подготовку к эксперименту, а также ищут женщин-добровольцев, которые согласятся родить ребенка на орбите Земли.

Кроме того в ходе подготовки к эксперименту, ориентировочно в 2021 году в космос будет запущен инкубатор для эмбрионов, в который поместят человеческую сперму и яйцеклетки. 

На орбите яйцеклетки будут оплодотворены, и начнется процесс развития эмбриона. После этого аппарат вернется на Землю, где оплодотворенные яйцеклетки искусственно введут в полость матки.

«Если человечество хочет стать многопланетным видом, необходимо понять, как размножаться в космосе», — цитирует портал Globe Newswire основателя компании Киса Малдера.

Как сообщает телеканал 360, во время миссии женщина родит в 400 км над Землей в сопровождении обученных медиков. К слову, проект обещает быть затратным, однако, как считают специалисты, оно того стоит.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое