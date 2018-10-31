Помпео призвал саудовскую коалицию прекратить авиаудары по Йемену

Вашингтон, 31 октября. Глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео призвал саудовскую коалицию прекратить авиационные удары по Йемену.

Кроме того, как говорится в обнародованном государственным департаментом заявлении, госсекретарь заявил о необходимости прекращения ударов по территории Саудовской Аравии и ОАЭ с подконтрольных хуситам территорий.

«Настало время прекращения боевых действий», - заявил Майкл Помпео.

Государственный секретарь также отметил, что «консультации под эгидой ООН должны пройти в ноябре, в ходе которых должны быть реализованы меры по выстраиванию доверия», сообщает телеканал 360.