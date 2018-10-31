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Помпео призвал саудовскую коалицию прекратить авиаудары по Йемену

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Майкл Помпео

Вашингтон, 31 октября. Глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео призвал саудовскую коалицию прекратить авиационные удары по Йемену.

Кроме того, как говорится в обнародованном государственным департаментом заявлении, госсекретарь заявил о необходимости прекращения ударов по территории Саудовской Аравии и ОАЭ с подконтрольных хуситам территорий.

«Настало время прекращения боевых действий», - заявил Майкл Помпео.

Государственный секретарь также отметил, что «консультации под эгидой ООН должны пройти в ноябре, в ходе которых должны быть реализованы меры по выстраиванию доверия», сообщает телеканал 360.

Автор: Консатнтин Терехов
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