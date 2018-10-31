«Русская культура — самая важная в мире»: актер Франсуа Клюзе рассказал о впечатлениях от России

Москва, 31 октября. Французский актер Франсуа Клюзе проехался ночным поездом из Москвы в Петербург и поделился своими впечатлениями от России.

Франсуа Клюзе, один из самых богатых и востребованных актеров Франции, побывал в России в рамках презентации своей новой картины «Как прогулять школу с пользой», вышедшей на днях в российский прокат.

Клюзе посетил Москву и северную столицу, а передвигался между ними не самолетом или «Сапсаном», а обычным ночным поездом. Как подчеркнул сам артист, сделал он это для того, чтобы почувствовать «романтику путешествий», воспетую классиками.

Франсуа Клюзе в интервью «Комсомольской правде» признался, что еще не знает России, поскольку приехал сюда в первый раз. Актер отметил, что до Франции доходит гораздо больше американских, чем российских фильмов и причиной тому — пропаганда.

«Для нас, французских артистов, русская культура – самая важная в мире. Мы очень ценим величие ее поэзии, ее художников, музыкантов, писателей, актеров, режиссеров. Современную Россию я знаю слишком мало. На нас влияет реклама», — заявил Клюзе.

Упомянув рекламу, Франсуа Клюзе признался, что поражен тем, насколько мало «рекламного мусора» в российских столицах, свободных от «визуального загрязнения».

«Мы все под влиянием рекламы, а так же политической пропаганды, нас обрабатывают, заставляют вас бояться. На самом деле опасаться надо не России, а того, что по всей Европе растут националистические настроения», — резюмировал актер.

Напомним, Франсуа Клюзе добился всемирной славы после того, как исполнил одну из главных ролей в фильме «1+1», где сыграл парализованного аристократа с неуживчивым характером. Его новая работа — роль браконьера Тотоша в картине «Как прогулять школу с пользой». Здесь Клюзе предстает в совершенно другом амплуа — по сюжету, ему приходится взять шефство над 10-летним мальчиком и научить его тому, как жить в реальном мире.