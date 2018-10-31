В России могут начать штрафовать за производство детского питания с ГМО

Москва, 31 октября. В России в обозримом будущем могут ввести крупные штрафы за производство детского питания, в составе которого будут обнаружены генетически модифицированные организмы (ГМО).

Законопроект, а также поправки в КоАП уже разработаны в верхней палате российского парламента. В случае их принятия производители, которые преступят установленные рамки, могут быть оштрафованы до 500 тысяч рублей.

Как считает один из авторов поправок глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, в стране давно пора обратить внимание на ингредиенты, из которых производят питание для детей.

Так, ГМО встречается в продуктах, в состав которых входят привозная кукуруза, соя, картофель, рапс, помидоры и даже рис. При этом соя может быть указана в составе на упаковке как растительный белок.

«Мы хотим, чтобы детское питание и продукты, которые производители позиционируют как детские, производились из органического сырья», — цитирует сенатора «Парламентская газета».

Парламентарий напомнил, что каждый третий взрослый житель России страдает аллергией, а иммунная система детского организма реагирует на неизвестные белки более остро.