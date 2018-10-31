Компьютеры в FIFA взломали хакеры
Цюрих, 31 октября. Неизвестные хакеры взломали компьютеры в офисе Международной федерации футбола (FIFA).
Как следует из официального заявления международной спортивной организации, преступники в ходе кибератаки получили доступ к информации, которая содержится на компьютерах FIFA.
«Мы осуждаем любые попытки подвергнуть риску конфиденциальность и доступность информации в любой организации с использованием незаконных практик», — говорится в сообщении.
При этом в Международной федерации футбола не стали уточнять, когда именно произошел взлом, а также к каким именно документам злоумышленники получили доступ.
«FIFA принимает все необходимые меры для того, чтобы адекватно реагировать на инциденты, а также продолжает последовательно модернизировать систему», — цитирует «Газета.ru» официальное заявление.