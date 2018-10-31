Ректор МГУ рассказал, за счет чего вуз стал лучшим в Восточной Европе

Москва, 31 октября. Ректор МГУ Виктор Садовничий прокомментировал итоги рейтинга, составленного британским агентством Quacquarelli Symonds.

Московский государственный университет имени Ломоносова в очередной раз признан лучшим вузом Восточной Европы и Центральной Азии по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS).

Отметим, вторую позицию в рейтинге QS University Rankings: Emerging Europe & Central Asia занимает Новосибирский государственный университет, а третью строчку, переместившись с четвертого места, вернул себе СпбГУ.

Как заявил ректор МГУ Виктор Садовничий, успех вуза достигается благодаря открытости университета в глобальном академическом информационном пространстве.

«МГУ в пятый раз стал лидером рейтинга QS University Rankings: Emerging Europe & Central Asia. Нам особенно приятно, что МГУ первый по основным показателям — научная репутация и репутация среди работодателей, — а также по эффективности интернет-ресурсов вуза», — подчеркнул Садовничий.

Cреди 300 университетов, попавших в этом году в рейтинг QS, Россию представляют 107 вузов, что на 10 больше, чем годом ранее. В исследовании используется 10 показателей, наибольший вес среди которых имеют академическая репутация вуза и его репутация среди работодателей. Участие в составлении рейтинга принимают 125 тысяч респондентов из разных стран мира.