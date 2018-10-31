«Безграничное лицемерие»: Пушков прокомментировал расистскую шутку Клинтон

Москва, 31 октября. Шутка Хиллари Клинтон о политиках-афроамериканцах является куда более расистской, чем высказывание журналистки Мегин Келли, а отношение американского общества к Клинтон – «лицемерным». С таким заявлением выступил член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал недавнее высказывание Клинтон, которая заявила, что «все политики-афроамериканцы похожи друг на друга». По словам Пушкова, это высказывание является, вне всякого сомнения, расистским, но Клинтон простят все.

«Заявив, что все политики-афроамериканцы «похожи один на другого», Х. Клинтон позволила себе куда более расистскую шуточку, чем невинное замечание, сделанное Мегин Келли. Но насчёт Хиллари истерики не будет: она любимица либеральной элиты, ей все простят. Безграничное лицемерие», ― написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, что ранее американская журналистка Мегин Келли была уволена с должности ведущей телеканала NBC и подвергнута резкой критике, за то, что удивилась тому, что сейчас в США не одобряется использование «блэкфейса» (театрального грима, представляющего собой карикатурное изображение лица чернокожего) во время Хэллоуина.