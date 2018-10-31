Порошенко сообщил украинцам, что дешевого газа не будет

Киев, 31 октября. Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что не пожертвует суверенитетом страны ради «бесплатного газа».

Президент Украины Петр Порошенко представил нового председателя киевской областной государственной администрации (ОГА) Александра Терещука и обозначил перед ним первоочередные задачи.

Как отметил Порошенко, проблемы с субсидиями на коммунальные платежи для населения нужно решать максимально оперативно.

«Упростите, начислите, а потом разберетесь», — заявил украинский лидер.

Кроме того, Порошенко затронул вопрос монетизации льгот по ЖКХ, потребовав от правительства как можно скорее проработать этот вопрос, чтобы механизм монетизации был разработан и внедрен в сжатые сроки. По его словам, когда жители страны экономят газ, электроэнергию, топливо и тепло, часть средств нужно «возвращать человеку».

Не забыл президент Украины и о Москве. Порошенко заявил, что нельзя допустить, чтобы «любые политиканы» обещали «бесплатно раздавать» газ, как до этого — бензин, сахар или хлеб.

«Бесплатный сыр — только в Москве», — заявил Порошенко.

Президент добавил, что в «имперской столице» (Москве) бесплатный газ можно получить только в обмен на суверенитет.

Напомним, уже завтра, 1 ноября, цены на газ для жителей Украины будут повышены почти на четверть — до 8500 гривен (примерно 303 доллара) за 1000 кубометров. Повышение стоимости жизненно важного топлива было одним из условий, выдвинутых МВФ для предоставления Украине очередных кредитов, призванных спасти экономику страны от коллапса.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в планах Киева — дальнейшее повышение цен на газ, как того требуют в Международном валютном фонде. По предварительным данным, цены должны вырасти в три этапа. Агентство «Украинские новости», ссылаясь на текст постановления, появившегося на официальном портале правительства Украины и тут же с него удаленного, пишет, что следующий шаг по повышению стоимости газа для жителей страны будет предпринят весной, после президентских выборов. Так, с 1 мая 2019 года газ будет стоить на Украине около 10000 гривен, а с 2020 года — 12000 гривен за 1000 кубометров.

Параллельно на Украине растут и другие тарифы. По мнению экспертов, весной на 50% может подорожать проезд в общественном транспорте.

Отметим, «газовый вопрос» стал на Украине в преддверии выборов поводом для политических спекуляций. Так, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала снизить тарифы на газ до «рентабельной адекватной цены». Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал обещания Тимошенко «ненаучной фантастикой», добавив, что в случае реализации ее планов Украине пришлось бы отдать МВФ 20 млрд долларов, притом что все валютные резервы страны составляют около 16,6 млрд долларов.