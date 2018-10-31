Стало известно, какие вузы России вошли в число лучших университетов мира

Москва, 31 октября. 14 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии американского издания.

МГУ имени Ломоносова остается лучшим среди российских вузов по версии американского издания U.S. News & World Report. Всего же в рейтинг, опубликованный накануне, вошли 14 высших учебных заведений РФ.

Так, количество вузов России, попавших в топ-500, выросло с трех до четырех. В топ-1000 представлены 12 отечественных институтов и университетов. Выше всех по-прежнему находится МГУ имени Ломоносова, потерявший, однако, несколько позиций рейтинга — в этом году он опустился с 267-го места на 275-е.

С большим отрывом от МГУ в топе разместилась целая группа российских вузов. Так, МИФИ занимает 419-е место, на 433-м — Новосибирский государственный университет, на 460-й позиции — Московский физико-технический институт.

Как отмечают в пресс-службе проекта «5-100», работающего над повышением престижа высшего образования России, большинство отечественных вузов демонстрируют положительную динамику.

«Наибольший рост показал Казанский федеральный университет (+165 позиций). Более 100 позиций в рейтинге прибавили также Томский государственный университет (+129 позиций) и университет ИТМО (+125 позиций)», — заявили в пресс-службе «5-100».

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в сентябре нынешнего года 11 вузов РФ вошли в топ-500 университетов мира по трудоустройству. а в начале октября три российских университета попали в топ-100 глобального рейтинга RUR по естественным наукам.