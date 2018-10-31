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Расследованием аварии плавучего дока «Адмирала Кузнецова» займется спецкомиссия

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Расследованием аварии плавучего дока «Адмирала Кузнецова» займется спецкомиссия

Москва, 31 октября. Минпромторг России сформировал комиссию, которая займется расследованием аварии, в ходе которой затонул плавучий док ПД-50, а также был поврежден авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Причины произошедшего ЧП будут определены по результатам работы межведомственной комиссии из представителей Минпромторга России, Минобороны России и заинтересованных организаций. Окончательно установить причину возможно только после осуществления подъема плавдока», ― сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Авианосец, по данным министерства, получил незначительные повреждения корпусных конструкций выше ватерлинии, которые не повлияют на обеспечение живучести корабля. Также в пресс-службе подтвердили, что непотопляемость корабля обеспечена, пишет RT.

Как сообщается, решение о восстановлении дока будет принято после его подъема. Сумму ущерба определят по результатам работы комиссии.

Автор: Антон Зарубин
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