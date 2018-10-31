Итальянская мафия объявила награду за голову полицейского пса

Неаполь, 31 октября. Джек-рассел-терьер из полиции Неаполя удостоился вендетты от мафии за свою успешную работу.

Джек-рассел-терьер по кличке Почо получил смертный приговор от итальянской мафии за свою работу. Почо служит в полиции Неаполя уже девять лет и за этот срок помог обнаружить около двух тонн наркотиков, нанеся урон мафиози на сумму в несколько миллионов долларов.

Как пишет газета La stampa, в мафии объявили награду за голову пса. «Последней каплей» стал случай, произошедший несколько недель назад в провинции Салерно, когда Почо обнаружил 13 килограммов наркотиков, спрятанных в бутылочках с детским питанием. Издание сообщает, что мафия уже пыталась устранить полицейскую собаку, подкладывая ему отравленные фрикадельки и другие приманки, но пес всегда внимателен и думает исключительно о долге.

В полиции Неаполя встретили новость о вендетте для Почо с удивлением. По мнению стражей правопорядка, угроза расправы кажется им несколько преувеличенной.

Отметим, Почо, который получил свою кличку в честь игрока футбольного клуба «Наполи» Лавесси, остался всего год до выхода на пенсию.