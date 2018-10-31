Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

В «Арсенале» прокомментировали сообщения о назначении Семшова главным тренером

49
0 Оставить комментарий

В «Арсенале» прокомментировали сообщения о назначении Семшова главным тренером

Москва, 31 октября. В тульском «Арсенале» опровергли появившуюся в СМИ информацию о возможном назначении главным тренером команды Игоря Семшова.

В интервью «Чемпионату», руководитель департамента тульского «Арсенала» по работе со СМИ Алексей Честнов опроверг данные о том, что Семшов мог сменить Олега Кононова перед матчем Кубка России с «Ахматом». Он подчеркнул, что «Семшов не должен был везти команду в Грозный», и никаких разговоров о нем не было.

Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, что когда «Арсенал» отправился в Грозный, а автобусе «футболистам было объявлено, что руководить командой в Грозном будет Игорь Семшов, а потом будет решение, кто будет работать дальше».

Однако позже футболистам заявили, что «в Грозном будет Кононов и его штаб». 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Кононов близок к назначению главным тренером «Спартака». Его кандидатуру уже согласовали в московском клубе. 

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое