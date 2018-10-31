В Минстрое РФ не исключают дальнейшего роста ставок по ипотеке

Москва, 31 октября. Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев заявил, что показатели нацпроекта «Жилье и городская среда» могут быть скорректированы.

Ставки по ипотеке в России могут вырасти, а объемы ввода в строй жилых домов — сократиться. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. По словам чиновника, корректировки нацпроекта «Жилье и городская среда» могут быть обусловлены экономической ситуацией в России.

Как отметил Якушев, ставки по ипотеке в данный момент уже выше прогнозируемых на конец текущего года — они выросли, пусть и незначительно, вслед за повышением Центробанком ключевой ставки. Напомним, в сентябре она была повышена на 0,25%.

«Сегодня некоторые показатели уже поплыли. Если мы с вами в национальном проекте ставили процентную ставку по ипотеке 9,5%, то мы прекрасно с вами понимаем, что вряд ли эти показатели у нас с вами будут», — приводит слова Якушева Газета.ру.

По словам министра, в данный момент средняя ставка по ипотечным кредитам составляет 9,65% — это ниже показателей прошлых лет, но выше прогнозов, заложенных в национальный проект.

Подвергнется корректировкам, по всей видимости, и еще один показатель нацпроекта — в России снижаются объемы вводимого в строй жилья. По данным Росстата, темпы за 9 месяцев текущего года снизились к аналогичному периоду 2017-го на 2%. Эксперты связывают это, в том числе, с ужесточением законодательства, предписывающего застройщикам выполнение новых требований и вводящего банковское сопровождение.

Напомним, нацпроект «Жилье и городская среда» состоит из четырех подпроектов: «Жилье», «Ипотека», «Формирование комфортной городской среды» и «Сокращение аварийного жилого фонда». По каждому из них, кроме «Ипотеки», предусмотрено бюджетное финансирование. Общие ассигнования за период с 2019 по 2021 год должны превысить 200 млрд рублей.