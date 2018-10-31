Эксперт рассказал, как комплексы «Самарканд» способны парализовать системы управления НАТО

Москва, 31 октября. Новые российские комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» способны полностью парализовать системы управления НАТО, заявил директор Музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов.

По его словам, благодаря этим комплексам Россия может при минимальных затратах сдерживать силы НАТО от агрессии.

«Эти комплексы, конечно, способны полностью парализовать системы управления НАТО, что опять же при минимальных затратах в рамках нашего бюджета Минобороны нам позволяет фактически сдерживать войска Альянса от агрессии», ―заявил Кнутов в эфире телеканала «Звезда».

Комплексы «Самарканд» недавно были развернуты в Калининградской области. Всего на территории России действуют 13 данных комплексов РЭБ, расположенных в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, в Краснодарском и Приморском краях, в Еврейской автономной области и Белоруссии. Их первоочередной задачей является постановка помех и срыв коммуникаций неприятеля.